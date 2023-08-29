Жива и здорова: нашлась юная фигуристка Алина Горбачева

Только что стало известно, что пропавшая накануне чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева нашлась живой и невредимой.

16-летнюю фигуристку оперативники нашли в кинотеатре одного из московских торгово-развлекательных центров. Алина Горбачева в этот момент просто ела мороженое.

То, что пропавшая без вести Алина Горбачева жива и здорова, стало понятно ближе к 18-ти часам вторника, 29 августа. Когда оперативники увидели ее на камерах видеонаблюдения в одном из кафе.

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