Жива и здорова: нашлась юная фигуристка Алина Горбачева

Только что стало известно, что пропавшая накануне чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева нашлась живой и невредимой.
16-летнюю фигуристку оперативники нашли в кинотеатре одного из московских торгово-развлекательных центров. Алина Горбачева в этот момент просто ела мороженое.
То, что пропавшая без вести Алина Горбачева жива и здорова, стало понятно ближе к 18-ти часам вторника, 29 августа. Когда оперативники увидели ее на камерах видеонаблюдения в одном из кафе.
Напомним, об исчезновении фигуристки Алины Горбачевой в полицию сообщила мама спортсменки. Девушку искали с самого утра вторника, 29 августа.
Алину объявили пропавшей без вести и даже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Но в итоге эта история оказалась со счастливым концом.
По материалам телеграм-канала Mash