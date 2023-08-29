Брутян в мини-бикини обнажила округлости своей фигуры в бане: понежилась с Прилучным в бочке, а потом на сеновале (фото)

Павел Прилучный уже давно строит карьеру в кино. У него появились миллионы поклонников. После развода с первой женой актер был один два года. Теперь он счастлив в браке с Зепюр Брутян. Молодая коллега его сразу очаровала. Они не тянули со свадьбой, а недавно у них родился сын Микаэль. Звезда сериала «Мажор» не перестает осыпать цветами и купать в любви свою избранницу.
На этот раз Брутян решила провести вечер с Прилучным в бане. Они устроили настоящий романтичный релакс для двоих. Актер окунулся в бочку с теплой водой вместе с женой. Молодая мама в черном мини-бикини обнажила свои округлые прелести фигуры. Зепюр засмеялась, когда Павел стал кривляться и прикладывать круглые дольки грейпфрута к торсу.
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А вот потом они стали нежиться на сеновале. Супруги накрылись пледом, наслаждаясь компанией друг друга.
«Когда много работы, отдых измеряется в часах. Важно провести их с пользой», — заявил Павел.
Поклонники пришли в восторг от кадров. «От вас энергетика любви мощнейшая», «Какие вы классные», «Боже, какие миленькие», «Вы, Паша, очень изменились, совсем другой человек стал», «Как будто в сказке побывали, какие фотки красивые!» — стали писать подписчики.