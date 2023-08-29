Брутян в мини-бикини обнажила округлости своей фигуры в бане: понежилась с Прилучным в бочке, а потом на сеновале (фото)

На этот раз Брутян решила провести вечер с Прилучным в бане. Они устроили настоящий романтичный релакс для двоих. Актер окунулся в бочку с теплой водой вместе с женой. Молодая мама в черном мини-бикини обнажила свои округлые прелести фигуры. Зепюр засмеялась, когда Павел стал кривляться и прикладывать круглые дольки грейпфрута к торсу.

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