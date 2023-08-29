Лариса Голубкина госпитализирована в Клинику нервных болезней в Москве

Специалисты приняли решение перевести Ларису Голубкину в элитный оздоровительный комплекс в Московской области, где она, как сообщается, находится сейчас.

Напомним, что 12 августа Лариса Голубкина выходила на связь с журналистами, признаваясь, что проходит обследование в клинике.

Лариса Голубкина в последние годы довольно часто обращается в медицинские учреждения за помощью. В 2020 году у Голубкиной диагностировали перелом шейки бедра, в мае 2021-го актриса проходила реабилитацию в связи с переломом.

По материалам телеграм-канала Mash