Лариса Голубкина госпитализирована в Клинику нервных болезней в Москве

Стало известно, что 83-летняя звезда советского кино, вдова известного артиста Андрея Миронова, актриса Лариса Голубкина была госпитализирована.
Знаменитость была доставлена в Клинику нервных болезней имени Кожевникова еще 17 августа. Врачам понадобилось полторы недели, чтобы поставить диагноз Ларисе Голубкиной. У 83-летней актрисы была обнаружена энцелофопатия — органическое поражение головного мозга.
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Специалисты приняли решение перевести Ларису Голубкину в элитный оздоровительный комплекс в Московской области, где она, как сообщается, находится сейчас.
Напомним, что 12 августа Лариса Голубкина выходила на связь с журналистами, признаваясь, что проходит обследование в клинике.
Лариса Голубкина в последние годы довольно часто обращается в медицинские учреждения за помощью. В 2020 году у Голубкиной диагностировали перелом шейки бедра, в мае 2021-го актриса проходила реабилитацию в связи с переломом.
По материалам телеграм-канала Mash