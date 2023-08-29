Рита Дакота устроила свадьбу на Бали: в белоснежном платье в пол и фате обменялась клятвами с возлюбленным на побережье

Рита Дакота многим знакома по шоу «Фабрика звезд». Потом она сыграла свадьбу с коллегой Владом Соколовским и даже родила от него дочку Мию. Однако вскоре после этого певица узнала о его многочисленных изменах и подала на развод. Новую любовь она встретила спустя несколько лет. Этим летом артистка расписалась в МФЦ с клипмейкером Федором Белогаем. Она была в трениках.
Но Рита потом захотела красивый праздник. Она устроила венчание в Грузии. А теперь пара прилетела на Бали. Там влюбленные организовали еще одно торжество, собрав своих друзей в красивом месте на побережье. Певица облачилась в белое платье-бюстье в пол. Не обошлось без длинной фаты. Дакота лишь от дредов не стала отказываться, сохранив свой бунтарский стиль.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А уже вечером на фоне океана Рита обменялась клятвами с избранником. Они поцеловались у всех на глазах. Федор подхватил свою избранницу на руки. Поклонники пришли в восторг от красочных кадров. Многие отметили, что на этот раз образ невесты был очень романтичным. А вот за ее лук для венчания артистку долго критиковали из-за декольте.
Напомним, что Соколовский тоже не одинок. Он встречается с 23-летней Ангелиной Сурковой, которая уже родила от него сына Давида. Певец сделал ей предложение руки и сердца, но пока свадьбы не было. Дакота предпочла их опередить. Хотя отношения с экс-мужем она наладила. Они даже парами ездили вместе в отпуск.