Рита Дакота устроила свадьбу на Бали: в белоснежном платье в пол и фате обменялась клятвами с возлюбленным на побережье

Но Рита потом захотела красивый праздник. Она устроила венчание в Грузии. А теперь пара прилетела на Бали. Там влюбленные организовали еще одно торжество, собрав своих друзей в красивом месте на побережье. Певица облачилась в белое платье-бюстье в пол. Не обошлось без длинной фаты. Дакота лишь от дредов не стала отказываться, сохранив свой бунтарский стиль.

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