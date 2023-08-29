Появился претендент на наследство Ирины Мирошниченко: оказалось, что у покойной актрисы остались родственники

Ирина Мирошниченко умерла 3 августа 2023 года. Актрисе был 81 год. Однако несмотря на почтенный возраст, она не оставила официального завещания. Поэтому о том, кому достанется наследство артистки, приходится только гадать.

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Речь идет о достаточно крупной сумме. Состояние покойницы оценивается в 150 миллионов рублей. У Мирошниченко было две квартиры в центре Москвы, загородная недвижимость и приличные суммы на банковских счетах.

В недавнем выпуске передачи «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ» помощник Ирины Петровны рассказал, что она много раз говорила о том, что хочет оставить имущество музею. Но, по словам Павла Соседова, до реальных действий так и не дошло.

Поэтому вопрос с наследством по-прежнему открыт. Вариантов на самом деле не так много. Имущество может отойти государству или родственникам. А как выяснилось, родня у актрисы все-таки была. Павел Соседов сообщил, что у Ирины Петровны остались племянники.

«При жизни они по каким-то причинам не общались. Но она никогда не говорила дурного слова о них. Она просто говорила как факт, что у нее есть племянники. Но семью она любила», — рассказал Соседов.

Адвокат Майя Шевцова, которая тоже была среди гостей шоу «Звезды сошлись», отметила, что посмотрела в реестр наследственных дел и увидела, что кто-то уже подал заявление о вступлении в наследство. Личность заявителя пока неизвестна, так как это нотариальная тайна.

Источник: шоу «Звезды сошлись»