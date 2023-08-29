Подружка столкнула с причала: Бузова в мини-бикини эпично плюхнулась в море, засветив свои «сдобные» формы

На этот раз Ольга выложила кадры, которые никому не показывала. Оказывается, во время отдыха с ней была подруга Юлия Самедова. Она взяла и столкнула телеведущую с пристани. Артистка была в мини-бикини. Она эпично плюхнулась в море. Бузова при этом засветила свои «сочные» формы во всей красе.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».