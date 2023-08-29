Подружка столкнула с причала: Бузова в мини-бикини эпично плюхнулась в море, засветив свои «сдобные» формы

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает строить карьеру и регулярно дает концерты. В свои 37 лет артистка еще не замужем. Она старается всегда выглядеть женственно. У телеведущей много нарядов. Она предпочитает носить смелые луки, чтобы ловить на себе мужские взгляды. А недавно звезда отдохнула в Турции.
На этот раз Ольга выложила кадры, которые никому не показывала. Оказывается, во время отдыха с ней была подруга Юлия Самедова. Она взяла и столкнула телеведущую с пристани. Артистка была в мини-бикини. Она эпично плюхнулась в море. Бузова при этом засветила свои «сочные» формы во всей красе.
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«Сейчас бы в море, а не это вот все», – заявила звезда.
Поклонники были впечатлены кадрами. Многие отметили, что Ольга пополнела и похорошела. «Когда одновременно очаровательно красиво и невероятно смешно!», «Тетя Оля, как пухлый ламантин, упала в воду», «Фигура огонь», «Поправилась знатно», — стали писать подписчики.