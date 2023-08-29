СМИ: пропавшая фигуристка Алина Горбачева попала на камеры видеонаблюдения сегодня днем — сидит в кафе, знает, что ее ищут

СМИ сообщили о том, что пропавшую без вести в Москве чемпионку России по фигурному катанию среди юниоров, 16-летнюю Алину Горбачеву днем 29 августа засекли камеры наружного наблюдения.
В телеграм-каналах появились кадры, сделанные, как сообщается в этот вторник, 29 августа. На них запечатлена пропавшая юная фигуристка Алина Горбачева.
Спортсменка посетила кафе. Считается, что девушка знает, что ее ищут и боится возвращаться домой.
Напомним, Алина Горбачева считается пропавшей без вести с вечера 28 августа. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Убийство». К поискам Алины подключились кинологи с собаками.
Ранее возникло предположение, что фигуристка могла утонуть. Водолазы обследовали дно водоема, но тела обнаружено не было.
По материалам телеграм-канала Mash