СМИ: пропавшая фигуристка Алина Горбачева попала на камеры видеонаблюдения сегодня днем — сидит в кафе, знает, что ее ищут

Алина Горбачева. Фото: соцсети

В Сети появились свежие кадры с участием чемпионки России по фигурному катанию Алины Горбачевой.

СМИ сообщили о том, что пропавшую без вести в Москве чемпионку России по фигурному катанию среди юниоров, 16-летнюю Алину Горбачеву днем 29 августа засекли камеры наружного наблюдения.

В телеграм-каналах появились кадры, сделанные, как сообщается в этот вторник, 29 августа. На них запечатлена пропавшая юная фигуристка Алина Горбачева.

Спортсменка посетила кафе. Считается, что девушка знает, что ее ищут и боится возвращаться домой.

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Напомним, Алина Горбачева считается пропавшей без вести с вечера 28 августа. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Убийство». К поискам Алины подключились кинологи с собаками.

Ранее возникло предположение, что фигуристка могла утонуть. Водолазы обследовали дно водоема, но тела обнаружено не было.

По материалам телеграм-канала Mash

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