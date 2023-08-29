СМИ: пропавшая фигуристка Алина Горбачева попала на камеры видеонаблюдения сегодня днем — сидит в кафе, знает, что ее ищут

СМИ сообщили о том, что пропавшую без вести в Москве чемпионку России по фигурному катанию среди юниоров, 16-летнюю Алину Горбачеву днем 29 августа засекли камеры наружного наблюдения.

В телеграм-каналах появились кадры, сделанные, как сообщается в этот вторник, 29 августа. На них запечатлена пропавшая юная фигуристка Алина Горбачева.

Спортсменка посетила кафе. Считается, что девушка знает, что ее ищут и боится возвращаться домой.

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