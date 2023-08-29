Иностранки не перестают смеяться: эти устаревшие наряды носят только россиянки осенью

Обычно мода распространяется по всему миру. Но порой есть вещи, которые становятся популярны лишь в определенных местах. Так у россиянок до сих пор популярны осенние вещи, которые за границей вызывают лишь недоумение. Иностранки не могут понять, почему эту устаревшую одежду все еще носят. Они над этим обычно смеются.
И в этом списке находятся обтягивающие кожаные брюки и лосины. Они подчеркивают даже малейшие недостатки в фигуре, поэтому их стоит носить лишь девушкам с модельными формами. Но если они сделаны из дешевой ткани, то это портит весь образ.
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Жакет с рукавом три четверти устарел и его не носят модницы. Неправильная длина рукавов бросается в глаза и только прибавляет возраст своей обладательнице, а окружающие считают, что у такой дамы просто нет вкуса.
Кожаные шорты длины мини были раньше актуальны, то теперь для многих это моветоном. Такую вещь неуместно носить в обычной жизни, так как шорты смотрятся вульгарно.Стилисты рекомендую заменить их свободными моделями до колена, которые смотрятся более элегантно, сообщает Woman.ru.