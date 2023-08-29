Мамин краш: Елена Бушина из «Дома-2» показала взрослого сына Марка — изменился, не узнать

Бывшая участница «Дома-2» Елена Бушина финальные дни лета провела в Турции вместе со своей семьей.
В микроблоге Елена Бушина поделилась снимком, который был сделан во время каникул. В кадре Лена Бушина позирует в компании своей мамы, дочери Лауры и сына Марка.
Поклонников Лены Бушиной особенно поразил Марк. Летом ему исполнилось тринадцать лет. На фото он выглядит вполне взрослым пареньком.
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Елена Бушина с мамой, сыном и дочкой. Фото: соцсети
«Марк очень похож на молодого Лукаса из фильма «Клон», «Марк очень похож на своего отца. Какой Лукас», «Вы все на одно лицо! Сынуля прям жених, так повзрослел! Мамасита, как всегда, прекрасна!», «Ого, Марк какой парнишка уже», «Марк краш», - высказались в Сети.