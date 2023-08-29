Мамин краш: Елена Бушина из «Дома-2» показала взрослого сына Марка — изменился, не узнать

Бывшая участница «Дома-2» Елена Бушина финальные дни лета провела в Турции вместе со своей семьей.

В микроблоге Елена Бушина поделилась снимком, который был сделан во время каникул. В кадре Лена Бушина позирует в компании своей мамы, дочери Лауры и сына Марка.

Поклонников Лены Бушиной особенно поразил Марк. Летом ему исполнилось тринадцать лет. На фото он выглядит вполне взрослым пареньком.

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