«Домашняя реальность»: недавно родившая вторую дочку Юлия Ковальчук предстала в детской комнате — малышка рядом

Известная певица и телеведущая Юлия Ковальчук не так давно вновь стала мамой. Звезда родила вторую дочку Алисию. О прекрасном событии Юлия Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков сообщили поклонникам в начале июля.

Сейчас Юлия Ковальчук уже вернулась к работе, она часто выезжает из дома на концерты и съемки.

Но по-настоящему счастливой Юлия Ковальчук чувствует себя, когда возвращается к дочерям. В микроблоге певица поделилась снимком, на котором запечатлена совершенно расслабленной. Судя по всему, Юлия Ковальчук находится в детской комнате. В кадре видны мягкие игрушки и погремушка. Не исключено, что рядом с Юлией находится малышка Алисия.

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