Лера Кудрявцева с нежностью обняла свою подросшую дочку в машине: бездонные глаза, губки-бантиком

На этот раз Лера окунулась в рабочие будни. Теперь она почти каждый день ездит на съемки. 29 августа телеведущая поделилась умилительными кадрами. Она предстала в машине с пятилетней наследницей. Блондинка с нежностью обнимала дочку. Мария стала вытягивать губки и красоваться перед камерой, чем заставила маму улыбнуться.

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