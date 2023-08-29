Лера Кудрявцева с нежностью обняла свою подросшую дочку в машине: бездонные глаза, губки-бантиком

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Блондинка порой выходит в свет. Она старается всегда выглядеть безупречно. Также телеведущая успевает растить дочку Марию. Этим летом они отдыхали в Болгарии. Звезда вернулась в столицу раньше, чем наследница, которая еще несколько недель провела с бабушкой.
На этот раз Лера окунулась в рабочие будни. Теперь она почти каждый день ездит на съемки. 29 августа телеведущая поделилась умилительными кадрами. Она предстала в машине с пятилетней наследницей. Блондинка с нежностью обнимала дочку. Мария стала вытягивать губки и красоваться перед камерой, чем заставила маму улыбнуться.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит наследница телеведущей. Многие поразились тому, как она похожа на свою маму. «Ну просто красотка», «Какая милашка», «Любуемся этой классной девочкой», «Ох, что за кокетка растет», «Лера, она ваша копия», «Как же выросла за лето», — стали писать в Сети.