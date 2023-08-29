«Найдись живой, девочка!»: соцсети пропавшей без вести юной фигуристки Алины Горбачевой взорвались после страшной новости

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Напомним, о пропаже Алины Горбачевой стало известно 29 августа. Вечером 28 августа Алина ушла с катка, и с тех пор ее никто не видел.

По последней информации, к поискам Алины Горбачевой привлечены кинологи с собаками.