«Найдись живой, девочка!»: соцсети пропавшей без вести юной фигуристки Алины Горбачевой взорвались после страшной новости

Алина Горбачева. Фото: соцсети

Друзья, знакомые и поклонники оставляют комментарии на личной страничке Алины Горбачевой.

В соцсетях 16-летней чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбачевой, пропавшей без вести в Москве, поклонники оставляют комментарии.

Они молятся за то, чтобы юная спортсменка Алина Горбачева нашлась живой.

«Алиночка, найдись! Тебя все ищут и переживают за тебя», «Дай, бог, чтобы нашлась невредимой», «Какой стресс сейчас испытывает ее мама. Дай бог, чтобы Алина нашлась! Маме сил и терпения», «Найдись, лучик солнца! Дай бог, чтобы с ней все было в порядке, жуткая новость», «Найдись живой, девочка!», «Алина выйди на связь», — такие комментарии оставлены под последним постом Алины Горбачевой в соцсети.

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Напомним, о пропаже Алины Горбачевой стало известно 29 августа. Вечером 28 августа Алина ушла с катка, и с тех пор ее никто не видел.

По последней информации, к поискам Алины Горбачевой привлечены кинологи с собаками.

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