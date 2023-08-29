Кристина Асмус козырнула шпагатом вместе с подросшей дочкой Гарика Харламова: Настя вся в маму (фото)

На этот раз Асмус выложила новые фото с наследницей. Она решила похвастаться шпагатом. При этом Анастасия тоже обладает растяжкой, поэтому на перилах сделала эффектный шпагат. При этом дочка Харламова всем видом показывала, что делает это без особого труда.

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