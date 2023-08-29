Кристина Асмус козырнула шпагатом вместе с подросшей дочкой Гарика Харламова: Настя вся в маму (фото)

Кристина Асмус уже давно стала актрисой. Она не скрывает, что выросла внутренне за последние несколько лет. Многие ее знают по сериалу «Интерны». А потом она стала сниматься в более серьезных картинах. Также артистка снимается в постельных сценах. После развода с Гариком Харламовым она стала более открытой. Несмотря на свою занятость, звезда успевает воспитывать дочку Анастасию.
На этот раз Асмус выложила новые фото с наследницей. Она решила похвастаться шпагатом. При этом Анастасия тоже обладает растяжкой, поэтому на перилах сделала эффектный шпагат. При этом дочка Харламова всем видом показывала, что делает это без особого труда.
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Кристина Асмус с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Гимнастка моя. Смотрю на свою дочь и вспоминаю себя в 9 лет. Я тоже в гостях или на детских елках постоянно делала колеса, шпагаты и перекидки. Теперь дочка козыряет гимнастическими успехами везде, где есть чьи-то глаза.
А последнее фото — это Настя не захотела на днях уходить с нашей киношной вечеринки и я унесла ее вместе со стулом», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница юмориста. Многие отметили, что характером она пошла в маму, а вот похожа на Гарика.
Анастасия Харламова. Фото: соцсети звезды