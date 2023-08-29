В Москве без вести пропала 16-летняя чемпионка России по фигурному катанию Алина Горбачева: последние новости о фигуристке

О пропаже 16-летней чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбачевой в полицию сообщила ее мама Екатерина.

Выяснилось, что накануне, 28 августа, Алина Горбачева после тренировки вышла с катка на «Чкалов Арене» в Москве. След спортсменки оборвался по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

Сначала Алина шла в компании подруг. Юные фигуристки рассказали, что их преследовал какой-то незнакомый мужчина.

По последним данным, в парке на набережной Москва-реки были обнаружены вещи Алины Горбачевой. По одной из версий, спортсменка могла утонуть. На место была вызвана поисково-спасательная группа МЧС. Как сообщается, к поискам Алины Горбачевой подключили кинологов. Служебная собака обнюхала найденные вещи и повела полицейских в лес.

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