«Тяжело было в разлуке»: Муцениеце запечатлелась со своим повзрослевшим сыном от Прилучного — ростом с маму, копия отца

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино. Актриса многим полюбилась после выхода «Закрытой школы» и фильма «Честный развод». А после расставания с Павлом Прилучным она стала чаще сниматься в новых проектах и играть в театре, где заняла место Кати Варнавы. Этим летом звезда постоянно находилась на съемках, а дети гостили у отца.
На этот раз Агата смогла забрать сына Тимофея и дочку Мию. Она сводила их на детский праздник. Актриса выложила трогательные кадры. Она не скрывает, что младшая наследница очень переживает после свадьбы Прилучного и Брутян. Девочка расплакалась, когда увидела маму. А вот сын звезды сериала «Мажор» демонстрирует спокойствие. 10-летний парень уже оказался ростом с маму.
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Агата Муцениеце с сыном. Фото: соцсети звезды
«Я наконец, спустя месяц обняла своих детей! Честно, тяжело было в разлуке с ними, тем более такой длительной, Миюша обняла меня и начала плакать, она еще час не могла потом успокоится!
Мы сидели, она уткнулась мне в шею и просто видимо вылила все эмоции которые у нее накопились! Тима сразу пустился в пляс и конкурсы на дне рождении! Он уже большой, крепкий мальчик! Я счастлива что мои дети не боятся при мне выражать все свои мысли и чувства!» — заявила Муцениеце.
Поклонники поразились тому, как сын актрисы похож на отца. Многие отметили, что дети быстро растут.
Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды