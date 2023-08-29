«Тяжело было в разлуке»: Муцениеце запечатлелась со своим повзрослевшим сыном от Прилучного — ростом с маму, копия отца

На этот раз Агата смогла забрать сына Тимофея и дочку Мию. Она сводила их на детский праздник. Актриса выложила трогательные кадры. Она не скрывает, что младшая наследница очень переживает после свадьбы Прилучного и Брутян. Девочка расплакалась, когда увидела маму. А вот сын звезды сериала «Мажор» демонстрирует спокойствие. 10-летний парень уже оказался ростом с маму.

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