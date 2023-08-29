Валерия привела свою подросшую внучку в зоопарк: Селин в модной жилетке и белых брюках отметилась с бабушкой

Валерия большую часть жизни строит карьеру певицы. Она прославилась на всю страну. В свои 55 лет артистка не перестает сниматься в новых проектах и выпускать песни. Примечательно, что ей удается держать себя в форме. Многие отмечают, что она выглядит очень молодо. При этом у звезды уже растет внучка. Ее сын Арсений Шульгин растит кроху Селин.
На этот раз Валерия вернулась из отпуска. Она решила провести время с внучкой. Вместе с мужем Иосифом Пригожиным певица отправилась в зоопарк. Она была в джинсах клеш и свитере. Лук дополнили остроносые ботильоны. А маленькая Селин была в модной теплой жилетке и белых брюках. Кроха улыбалась, позируя с бабушкой.
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Валерия с внучкой и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети звезды
«Последний раз я была в зоопарке, когда свои детки были маленькие. Вот теперь с Селинкой пришли», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валерия. Многие также отметили, что ее внучка унаследовала красоту певицы. «Какие вы все красивые», «Селинка супер — очень похожа на своего папу», «Милашка», «Валерия вообще не стареет», — стали писать подписчики.
Валерия с внучкой. Фото: соцсети звезды