Валерия привела свою подросшую внучку в зоопарк: Селин в модной жилетке и белых брюках отметилась с бабушкой

На этот раз Валерия вернулась из отпуска. Она решила провести время с внучкой. Вместе с мужем Иосифом Пригожиным певица отправилась в зоопарк. Она была в джинсах клеш и свитере. Лук дополнили остроносые ботильоны. А маленькая Селин была в модной теплой жилетке и белых брюках. Кроха улыбалась, позируя с бабушкой.

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