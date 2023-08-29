«Он готов на новогоднем утреннике Деда Мороза сыграть»: маленького крестника Андрея Урганта не берут в детский садик

«С сентября садик станет для нас жизненно необходим. Тем более, Феде в конце сентября исполнится четыре года — уже пора социализироваться. У меня даже имеется льгота, как у матери-одиночки, и я была уверена, что проблем не будет», — призналась она.

Однако Романова вскоре поняла, что без прописки в столице место в садике получить крайне проблематично. Даже коллеги ей это сказали.

«Я никак этого не могу понять! Ну нет у меня своего жилья в столице, но у меня же есть официальная временная регистрация по месту пребывания», — возмутилась она.

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Теперь Елена подключила разные связи, чтобы пристроить сына. Однако пока дело с места не сдвинулось. И даже частный садик не может стать выходом из ситуации, так как их просто нет в доступности от дома, где она живет. Более того, цены на них сильно ударяют по карману.

«С крестным Феди, актером Андреем Ургантом, мы уже даже смеялись, что если надо, он готов на новогоднем утреннике Деда Мороза сыграть, лишь бы Федю зачислили в государственный садик», — отметила Романова.

Но пока она собирается направится к руководителю департамента образования Москвы Александру Молоткову. По ее словам, он внимательный и очень хороший руководитель, поэтому она возлагает надежды, что он решит сложившуюся ситуацию, пишет KP.RU.