Главный секрет фильма «Барби»: новый чемпион в прокате

Фильм «Барби» принес владельцам Warner Bros. самую большую прибыль за всю историю кинокомпании. В мировом прокате картина собрала 1,3 миллиарда сборов — а это больше, чем заработал прежний рекордсмен, фильм «Гарри Поттер и дары смерти».

Ожидается, что «Барби» выйдет на первое место и по сборам 2023 года. Сейчас лидером является мультфильм «Братья Супер Марио в кино» — он обходит «Барби» на 500 тысяч долларов, но ситуация вскоре может измениться. Напомним, главные роли в «Барби» исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. Сюжет картины разворачивается вокруг главной героини, попавшей из кукольного мира в реальный.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По материалам телеканала «360» и портала Variety