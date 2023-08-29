Почему на самом деле принцесса Диана вышла замуж за Чарльза — дело не в престоле

Принцесса Диана на самом деле хотела выйти замуж на Чарльза вовсе не из-за того, чтобы в будущем стать королевой Великобритании. Авторы ее биографии Тим Клэйтон и Фил Крейг назвали другую причину.

Я спросил ее: «Зачем тебе это? Что в этом привлекательного?»

Диана мне ответила: «Он — единственный мужчина, который не имеет права на развод».

По словам автора книги, родители мисс Спенсер развелись, она очень страдала из-за этого. Она не хотела для себя такой же участи.

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