Как принцесса Диана заплаканная пришла к Елизавете, но получилось вот что

Принцесса Диана страдала из-за своих холодных отношений с Чарльзом. Королевские историки пишут, что Леди Ди всячески пыталась спасти свой брак с наследником престола, но у нее ничего не получалось.

Однажды она решилась поговорить с королевой Елизаветой. Заплаканная, она пришла в ее покои в надежде найти поддержку, но монарх осталась холодной по отношению к девушке.

Диана откровенно сказала королеве: «Я не знаю, что мне делать».

Но Елизавета холодно ответила ей: «Я не знаю, что вам делать».

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