Заявившая о страшной болезни Алена Шишкова угодила в грандиозный скандал: кого пытается обмануть?

Признавшаяся в страшной болезни модель Алена Шишкова угодила в большой скандал. Бывшая избранница Тимати не так давно оставила душераздирающее признание в том, что больна анорексией и долгие годы буквально сражалась за жизнь, а последние 2,5 месяца провела в Центре расстройства пищевого поведения. Люди впервые узнали, что на самом деле с ней происходит, и посочувствовали ей, написав в ответ много слов поддержки.

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Но не прошло и недели, как Шишкова угодила в грандиозный скандал. Она опубликовала у себя в соцсетях рекламу соков для похудения, обещающую минус 1 кг в день.

Как известно, деньги не пахнут, но такого поворота даже самые циничные пользователи не ожидали от модели. Непонятно, зачем ей такая реклама, ведь сама модель столкнулась в проблемой недобора веса, но никак не лишних килограммов. Пользователи считают, что это кощунство и едва ли не надувательство, а для рекламодателя — совершенная антиреклама.