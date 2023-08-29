Прилучный с маленьким сыном на руках поцеловал Брутян — в надежных объятиях папы: семейная идиллия

Павел Прилучный уже больше 10 лет снимается в кино. У него появилась своя армия поклонников. Долгое время актер был в браке с Агатой Муцениеце, которая родила от него сына Тимофея и дочку Мию. Но в 2020 году они со скандалом расстались. И спустя два года Павел снова женился на молодой коллеге Зепюр Брутян. Он заверяет, что избранница делает его лучше. А в апреле 2023 году у них родился сын Микаэль.
Обычно Прилучный проводит день на съемках, а вечером приходит домой с цветами. Свою возлюбленную он одаривает заботой. А вечером 28 августа пара сделала умилительное фото. Артист взял на руки кроху-сына. При этом он поцеловал Брутян, которая обняла мужа.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Павел Прилучный и Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники были тронуты до слез. Малышу Микаэлю исполнилось четыре месяца. Многим уже не терпится увидеть его лицо, но пока супруги скрывает его. Зепюр признавалась, что они сначала хотят покрестить своего наследника.