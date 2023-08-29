Прилучный с маленьким сыном на руках поцеловал Брутян — в надежных объятиях папы: семейная идиллия

Обычно Прилучный проводит день на съемках, а вечером приходит домой с цветами. Свою возлюбленную он одаривает заботой. А вечером 28 августа пара сделала умилительное фото. Артист взял на руки кроху-сына. При этом он поцеловал Брутян, которая обняла мужа.

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