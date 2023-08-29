«Откуда такой размер?»: Собчак в жакете на голое тело блеснула налившейся грудью без лифчика, смутив народ

И вот 28 августа Собчак снова привлекла к себе внимание. Она выложила селфи, которое сделала в салоне красоты. Телеведущая в ярком жакете на голое тело блеснула своим глубоким декольте. Она оголила округлую грудь без лифчика. Ксения хвасталась прической, но в Сети стали обсуждать ее формы.

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