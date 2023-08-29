«Откуда такой размер?»: Собчак в жакете на голое тело блеснула налившейся грудью без лифчика, смутив народ

Ксения Собчак уже давно стала известной персоной. Она продолжает брать интервью у звезды и посещать светские рауты. Порой блондинка оказывается в центре скандалов. А последние несколько лет регулярно возникают слухи о беременности бизнесвумен. Однако недавно она вновь развеяла сплетни, когда показала фигуру в купальнике, отдыхая с сыном в Италии.
И вот 28 августа Собчак снова привлекла к себе внимание. Она выложила селфи, которое сделала в салоне красоты. Телеведущая в ярком жакете на голое тело блеснула своим глубоким декольте. Она оголила округлую грудь без лифчика. Ксения хвасталась прической, но в Сети стали обсуждать ее формы.
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Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды
Многие осудили звезду за откровенный наряд. Другие просто были удивлены. «Собчак и такое декольте — не привычно», «Откуда такой размер?», «А Богомолов счастлив?», «Кто-то правильно кушает!», «Поправилась прям где надо», «Ой, у вас обвисло там», — стали писать подписчики.