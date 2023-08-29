Праздник в доме — родные за столом: дочка Анастасия Заворотнюк показала моложавую маму кинозвезды в день ее юбилея

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети звезды

В семье Анастасии Заворотнюк состоялся праздник. Мама «прекрасной няни» Валентина Борисовна отмечает 80-летие.

Анастасия Заворотнюк уже давно не появлялась на публике. Она проходит лечение, которое оплачивает ее муж Петр Чернышов. Все родные поддерживают актрису в сложный период. Но 28 августа в доме звезды состоялся праздник. День рождения отметила ее мама Валентина Борисовна. Фото со своей бабушкой выложила внучка Анна. 

Именинница раньшеиграла на сцене Астраханского ТЮЗа.  Она всю жизнь прожила в браке с отцом звезды сериала «Моя прекрасная няня», телевизионным режиссером Юрием Андреевичем. Он ушел из жизни в 2014 году.

Старшая дочь Заворотнюк очень близка с бабушкой. Они сделали совсемтное фото с особенный день. Актриса получила воздушные шары с цифрой 80. Также Анна украсила семейную квартиру букетами цветов.

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Анна Заворотнюк поздравила бабушку с 80-летием. Фото: соцсети

А потом Анна облачилась в струящееся небесно-голубое платье. В такой же гамме был наряд именинницы. Они позировали в обнимку. Дочка актрисы привела ее в ресторан. Там собрались родные и близкие. Не обошлось без торта со свечками.

Приехал даже 23-летний сын Заворотнюк Майкл. Он поздравил бабушку, но потом заснул в разгар праздника. Сестра не удержалась и засняла его на камеру. Поклонники всхитились семейной идиллией. Многие были поражены тому, как молодо в 80 лет выглядит Валентина Борисовна. 

Валентина Борисовна с внуками. Фото: соцсети

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