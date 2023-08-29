Праздник в доме — родные за столом: дочка Анастасия Заворотнюк показала моложавую маму кинозвезды в день ее юбилея

Именинница раньшеиграла на сцене Астраханского ТЮЗа. Она всю жизнь прожила в браке с отцом звезды сериала «Моя прекрасная няня», телевизионным режиссером Юрием Андреевичем. Он ушел из жизни в 2014 году.

Старшая дочь Заворотнюк очень близка с бабушкой. Они сделали совсемтное фото с особенный день. Актриса получила воздушные шары с цифрой 80. Также Анна украсила семейную квартиру букетами цветов.

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