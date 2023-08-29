Праздник в доме — родные за столом: дочка Анастасия Заворотнюк показала моложавую маму кинозвезды в день ее юбилея

Анастасия Заворотнюк уже давно не появлялась на публике. Она проходит лечение, которое оплачивает ее муж Петр Чернышов. Все родные поддерживают актрису в сложный период. Но 28 августа в доме звезды состоялся праздник. День рождения отметила ее мама Валентина Борисовна. Фото со своей бабушкой выложила внучка Анна.
Именинница раньшеиграла на сцене Астраханского ТЮЗа. Она всю жизнь прожила в браке с отцом звезды сериала «Моя прекрасная няня», телевизионным режиссером Юрием Андреевичем. Он ушел из жизни в 2014 году.
Старшая дочь Заворотнюк очень близка с бабушкой. Они сделали совсемтное фото с особенный день. Актриса получила воздушные шары с цифрой 80. Также Анна украсила семейную квартиру букетами цветов.
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Анна Заворотнюк поздравила бабушку с 80-летием. Фото: соцсети
А потом Анна облачилась в струящееся небесно-голубое платье. В такой же гамме был наряд именинницы. Они позировали в обнимку. Дочка актрисы привела ее в ресторан. Там собрались родные и близкие. Не обошлось без торта со свечками.
Приехал даже 23-летний сын Заворотнюк Майкл. Он поздравил бабушку, но потом заснул в разгар праздника. Сестра не удержалась и засняла его на камеру. Поклонники всхитились семейной идиллией. Многие были поражены тому, как молодо в 80 лет выглядит Валентина Борисовна.
Валентина Борисовна с внуками. Фото: соцсети