Сбежавший из страны Анатолий Белый сорвал в Израиле гастроли театра «Ленком»

Один их покинувших страны в 2022 году актеров Анатолий Белый, работавший почти 20 лет до того момента в МХТ им. А.Чехова, стал инициатором травли театра «Ленком», собравшегося с гастролями в Израиль.

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Труппа под руководством Марка Варшавера запланировала показ спектакля «Поминальная молитва» в театре Габимы в Тель-Авиве в октябре. Билеты уже поступили в продажу и активно раскупались. Об этом прознал Белый и написал в своем аккаунте в запрещенной соцсети призывы подписать письмо протеста против гастролей своих московских коллег.

Его призывы были услышаны теми, кто разделяет точку зрения Белого. И гастроли оказались сорваны. Поскольку в адрес актеров труппы посыпались угрозы. Добавим, что провернувший всю эту травлю в Сети и офлайн Белый носит звание заслуженного артиста России.

По материалам сайта kp.ru