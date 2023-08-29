«Хорошо, что мама работает»: Ксения Бородина подготовила дочек к школе, купив форму за круглую сумму

Еще на днях Бородина была в роскошном отеле в Бодруме, а 28 августа она решила подготовить наследниц к школе. Марусе уже 14 лет, а вот Теоне семь лет. Они учатся в одной из лучших гимназий Московской области имени Е. Примакова. Стоимость обучения там примерно 800 тысяч рублей за год. Ксения решила начать с того, что взяла для детей форму. Она пожаловалась, что отдала большую сумму.

«Хорошо, что мама работает! Форма на 2 деток 110 тысяч», – заявила звезда.

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