«Хорошо, что мама работает»: Ксения Бородина подготовила дочек к школе, купив форму за круглую сумму

Ксения Бородина уже больше 20 лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в стране благодаря шоу «Дом-2». Если раньше Ксения подрабатывала диджеем, чтобы содержать семью, то теперь только реклама помогает ей отлично зарабатывать. Даже на съемках она появляется редко. А этим летом звезда три раза устраивала отпуск себе и дочкам.
Еще на днях Бородина была в роскошном отеле в Бодруме, а 28 августа она решила подготовить наследниц к школе. Марусе уже 14 лет, а вот Теоне семь лет. Они учатся в одной из лучших гимназий Московской области имени Е. Примакова. Стоимость обучения там примерно 800 тысяч рублей за год. Ксения решила начать с того, что взяла для детей форму. Она пожаловалась, что отдала большую сумму.
«Хорошо, что мама работает! Форма на 2 деток 110 тысяч», – заявила звезда.
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Дочки Ксении Бородиной. Фото: соцсети звезды
А вот потом Бородина отвела дочек в магазин в брендовыми вещами, чтобы они выбрали себе канцелярские товары и другие необходимы для учебы вещи. При этом семилетняя Теона щегольнула в модной розовой шубе и с сумкой Prada. Поклонники посчитали, что телеведущая балует наследниц. Такие вещи не все взрослые люди могут себе позволить купить.