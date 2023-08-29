Разделась до трусов перед Купером: Шейк снялась топлес на отдыхе с бывшим возлюбленным, козырнув «сочностями»

Ирина Шейк уже давно стала известной на весь мир персоной. Модель продолжает участвовать в показах и фотосессиях. При этом она растит дочку Лею, рожденную от Брэдли Купера. Многие были раздосадованы, когда они расстались. Однако российская красавица поддерживала с ним дружбу. В последнее время она часто щеголяла в пикантных образах и была замечена на свидании с футболистом Томом Брэди.
Но недавно Ирина улетела отдыхать в Италию. Вскоре она дала понять, что проводит отпуск с мужчиной. Модель устроила фотосессию на побережье со скалами. Она в черных стрингах и лоферах красовалась на улиц. Брюнетка не постеснялась позировать топлес. Рукой она прикрывала свою округлости фигуры. При этом Шейк демонстрировала бедра и длинные ноги.
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Сначала она всех запутала, так как оставила инициалы фотографа Л. Б., но фанаты все поняли, когда Ирина выложила фото с Купером. Модель просто имела в виду — Леонард Берштейн. Это герой нового фильма, которого играет Брэдли. Он готовится к премьере картины в Италии. Поклонники были сражены тем, как выглядит Ирина.