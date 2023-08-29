Разделась до трусов перед Купером: Шейк снялась топлес на отдыхе с бывшим возлюбленным, козырнув «сочностями»

Но недавно Ирина улетела отдыхать в Италию. Вскоре она дала понять, что проводит отпуск с мужчиной. Модель устроила фотосессию на побережье со скалами. Она в черных стрингах и лоферах красовалась на улиц. Брюнетка не постеснялась позировать топлес. Рукой она прикрывала свою округлости фигуры. При этом Шейк демонстрировала бедра и длинные ноги.

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