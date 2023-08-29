Лариса Гузеева жестко объяснила отсутствие Василисы Володиной в новом «Давай поженимся!»: «Она не может выбрать: кошелек или жизнь»

После продолжительного перерыва в эфир Первого канала долгожданно вернулось шоу «Давай поженимся!». Его ведущими остались Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Премьера нового сезона и обновленного проекта состоялась в последний понедельник лета.

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Телезрители после выхода программы в эфир заволновались, что третьей ведущей, астролога Василисы Володиной, в студии не оказалось. И начали задавать вопросы в аккаунте телеканала.

Ответить поспешила сама Лариса Гузеева. Она прошлась по решению самой Володиной и дала понять, что не поддерживает ее.

«Она не может выбрать: жизнь или кошелек. Мы выбрали жизнь», - написала Гузеева.

Напомним, что Володина покинула шоу еще в 2020 году, в период пандемии коронавируса. и объясняла решение тем, что выбрала между кошельком и жизнью.