Самбурская в платье с разрезом блеснула своими формами — горячее селфи: все «аппетитки» на виду

На этот раз Самбурская поделилась лифтолуком. Она предстала в шелковом платье изумрудного цвета. Актриса предпочла сделать укладку с пышными локонами и макияж с алой помадой. Наряд с разрезом позволил артистка блеснуть бедрами. Она также крупным планом показала свое декольте. Настасья грациозно выставила ножку вперед.

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