Самбурская в платье с разрезом блеснула своими формами — горячее селфи: все «аппетитки» на виду

Настасья Самбурская уже давно стала известной персоной. Она активно снимается в фильмах и порой выступает на сцене. Звезда сериала «Универ» открыла в себе вокальный талант. Она не скрывает, что теперь дает концерты. При этом актриса облачается в вечерние наряды, которые подчеркивают ее достоинства. В 36 лет она не перестает искать себе жениха.
На этот раз Самбурская поделилась лифтолуком. Она предстала в шелковом платье изумрудного цвета. Актриса предпочла сделать укладку с пышными локонами и макияж с алой помадой. Наряд с разрезом позволил артистка блеснуть бедрами. Она также крупным планом показала свое декольте. Настасья грациозно выставила ножку вперед.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Самбурская. Многие отметили, что ее фигура лишает дара речи. «Какая шикарная», «Даже не узнала», «Ох, что за голливудская дива», «Как вам идет этот стиль», «Фигура просто бесподобная», «Головокружительная красота», — стали писать подписчики.