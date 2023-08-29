Рядом с Инной Чуриковой: названы дата и место похорон Глеба Панфилова

Стали известны дата и место проводов в последний путь легенды советского и российского кинематографа Глеба Панфилова. Прощание начнется в полдень 30 августа в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря, в 13 часов пройдет отпевание.

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Похоронят режиссера рядом с супругой Инной Чуриковой, на Новодевичьем кладбище, которая ушла из жизни в январе этого года. Погребение состоится в 15 часов.

Напомним, 89-летний Глеб Панфилов в мае был госпитализирован с инсультом, где находился в реанимации. Близкие сообщали, что режиссера готовили к реабилитации, фиксировалось даже улучшение состояния, а прогнозы озвучивались положительные. Однако, 26 августа режиссера не стало.

По материалам сайта 1tv.ru