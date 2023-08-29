Клава Кока в пижамке приготовила завтрак на кухне, случайно засветив возлюбленного: так счастлива, что не заметила

Оказалось, что пара живет вместе. 28 августа Клава решила сама приготовить завтрак. Она в пижамке сливочного цвета нарезала бутерброды. При этом певица блеснула своим декольте в топике. Блондинка была увлечена процессом. А вот в отражении кухонного фартука поклонники разглядели голову мужчины с короткой стрижкой и аккуратными ушами.

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