Клава Кока в пижаме приготовила завтрак на кухне, случайно засветив возлюбленного: так счастлива, что не заметила

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Певица уже несколько недель находится в новых отношениях, но бойфренда скрывает. Однако на этот раз поклонникам удалось его увидеть.

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Армия ее поклонников только растет. Певица в свои 27 лет следит за фигурой, носит смелые наряды и неустанно работает. При этом блондинка мечтает о семье. Но в этом году она снялась в шоу «Сердце Клавы», где за нее боролись парни. И звезда уже призналась, что один из них стал ее бойфрендом. 

Оказалось, что пара живет вместе. 28 августа Клава решила сама приготовить завтрак. Она в пижамке сливочного цвета нарезала бутерброды. Блондинка была увлечена процессом. А вот в отражении кухонного фартука поклонники разглядели голову мужчины с короткой стрижкой.

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«По-настоящему доброе утро! „Однажды не закажу, приготовлю сама“. Теперь это моя реальность», — отметила знаменитость.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Кока. Многие уверены, что она такая счастлива только благодаря избраннику. Напомним, что два последних года певица была одинока после последнего романа. 

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