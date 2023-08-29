45-летняя Екатерина Климова показала, что прячет под юбкой: блеснула изящными бедрами на улице — будоражущий вид

Екатерина Климова уже много лет играет в кино. Она стала знаменитой благодаря картинам «Бедная Настя», «Мы из будущего». В свои 45 лет актриса не перестает поражать фанатов тем, как выглядит. Она сохранила фигуру стройной, хоть и является мамой четверых детей. Также артистка старается поддерживать молодость кожи. Хоть звезда и развелась с последним мужем Гелой Месхи, она не обделена мужским вниманием.
На этот раз Климова решила устроить уличную фотосессию. Снимки получились пикантными. Актриса позировала в легком струящемся платье. Она сделала акцент на своем точеном стане. Артистка оголила плечи и сверкнула изящными бедрами, задрав подол наряда. Екатерина козырнула своей безупречной фигурой.
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Поклонники признались, что Климова их сразила своей красотой. «Ну, все, я захотела себе такое же летящее платье! Какая вы шикарная», «С ума сойти, как красиво, Кать», «У вас такая идеальная фигура», «Игриво, женственно и не вульгарно», «Всем бы так выглядеть в 45 лет», — написали фанаты.
Ранее Екатерина признавалась, что старается придерживаться принципов правильного питания, однако отказаться от любимых вредностей она не в силах. Более того, актриса не выносит многочасовых интенсивных тренировок.