45-летняя Екатерина Климова показала, что прячет под юбкой: блеснула изящными бедрами на улице — будоражущий вид

На этот раз Климова решила устроить уличную фотосессию. Снимки получились пикантными. Актриса позировала в легком струящемся платье. Она сделала акцент на своем точеном стане. Артистка оголила плечи и сверкнула изящными бедрами, задрав подол наряда. Екатерина козырнула своей безупречной фигурой.

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