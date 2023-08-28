«Сладкий пирожочек наш»: Брутян сняла умилительное видео с сыном Прилучного — крохотными пальчиками держится за маму

Зепюр Брутян снимается в кино и играет в театре. А в 2022 году она вышла замуж за Павла Прилучного. Актриса мгновенно оказалась в центре внимания. Влюбленные стали вместе выходить в свет. А не так давно у пары родился сын Микаэль. Жена звезды сериала «Мажор» быстро привыкла к роли мамы. При этом она делает домашние дела и занимается спортом.
На этот раз Брутян отметила важную дату. 28 августа ее первенцу исполнилось четыре месяца. Она решила поделиться умилительным видео. После прогулки малыша в бодике лежал и дрыгал ножками. Актриса протянула к нему руку, а мальчик схватил ее крохотными пальчиками. Лицо наследника супруги продолжают скрывать.
«Сладкий пирожочек наш», – написала Зепюр.
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Поклонники были восхищены кадрами. Многие осыпали малыша комплиментами. «Какой пупсик», «Это так трогательно», «Растет так быстро», «Микаэль сильный такой», «Ручки крохотные, милота», «От мамы даже отцепляться не хочет», «Ой, сладкий», — стали писать в Сети.