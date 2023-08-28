«Сладкий пирожочек наш»: Брутян сняла умилительное видео с сыном Прилучного — крохотными пальчиками держится за маму

На этот раз Брутян отметила важную дату. 28 августа ее первенцу исполнилось четыре месяца. Она решила поделиться умилительным видео. После прогулки малыша в бодике лежал и дрыгал ножками. Актриса протянула к нему руку, а мальчик схватил ее крохотными пальчиками. Лицо наследника супруги продолжают скрывать.

«Сладкий пирожочек наш», – написала Зепюр.

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