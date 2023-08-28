Агата Муцениеце предстала без волос и с откровенным декольте, не скрыв прелести, — ошеломительный вид

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она стала известной актрисой, когда вышел сериал «Закрытая школа». А после развода с Павлом Прилучным ей стало поступать еще больше предложений о работе. Артистка постройнела, обновила гардероб и снялась в новых проектах за последние три года. Звезда не перестает удивлять фанатов.
На этот раз Агата решила отправится на примерку грима. Она взяла с собой старшего сына Тимофея. Актриса выложила кадры, которые многих поразили. На ее голове была маскирующая маска. Казалось, что она полностью лысая. Муцениеце в платье с декольте козырнула своими прелестями. При этом она была без макияжа. Звезда призналась, что уже давно хочет подстричься налысо ради роли.
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Если Тимофей был в восторге от маминой идеи, то поклонники отметили, что Агата может смело экспериментировать. «Да, вам и короткие волосы пойдут», «Лицо красиво, ничего не испортит», «Ох, какая красивая», «Тут такая необычная», «А какой наряд», «Я вижу ваши формы! Ого, какая мамасита», — стали писать в Сети.