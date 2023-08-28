Агата Муцениеце предстала без волос и с откровенным декольте, не скрыв прелести, — ошеломительный вид

На этот раз Агата решила отправится на примерку грима. Она взяла с собой старшего сына Тимофея. Актриса выложила кадры, которые многих поразили. На ее голове была маскирующая маска. Казалось, что она полностью лысая. Муцениеце в платье с декольте козырнула своими прелестями. При этом она была без макияжа. Звезда призналась, что уже давно хочет подстричься налысо ради роли.

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