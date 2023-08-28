«Боже, а где коленки?»: Ксению Бородину распекли за неудачный фотошоп на снимках с отдыха

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она больше 20 лет работает на телевидении. Ведущая «Дома-2» привыкла к тому, что должна всегда выглядеть безупречно. После развода со вторым мужем она стала регулярно заниматься спортом. Брюнетка заверяет, что довольна тем, как выглядит, и часто отвечает на критику хейтеров.
На этот раз Бородина решила устроить фотосессию на отдыхе в Турции. Она покрасовалась в купальнике и халате на пляже. С ней позировали дочки: Маруся и Теона. Телеведущая похвасталась бронзовым загаром. Она сделала высокий хвост. Ксения вела наследниц за руку.
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Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды
Многие восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие отметили, что ее можно принять не за маму, а сестру девочек. Но внимательные подписчики уличили телеведущую в фотошопе. «Красотки, как три сестрички», «Бог мой, сколько уже лет Тее, она ведь только родилась? Почему она уже ростом Ксюше по плечо?», «Какая большая Маруся», «А что с ногами у всех?», «Боже, а где коленки?», «Фотошопа через край», — стали писать в Сети.