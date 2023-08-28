«Боже, а где коленки?»: Ксению Бородину распекли за неудачный фотошоп на снимках с отдыха

На этот раз Бородина решила устроить фотосессию на отдыхе в Турции. Она покрасовалась в купальнике и халате на пляже. С ней позировали дочки: Маруся и Теона. Телеведущая похвасталась бронзовым загаром. Она сделала высокий хвост. Ксения вела наследниц за руку.

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