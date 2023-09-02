Новые участники «Голоса» - в павильонах «Мосфильма» продолжаются съемки проекта

Причем на общих основаниях: экс-триумфаторам вновь придется доказывать свою профпригодность.
Вместе с новичками и теми, кто до сих пор не может пробиться через сито проекта (допустим, не успел пройти отбор в прошлый раз, потому что команды уже набрали), снова пробуют силы в слепых прослушиваниях ветераны шоу - Ярослава Дегтярева, Олеся Казаченко, Аделия Загребина и другие хорошо знакомые публике артисты.
Косички помогут опознать в этой красавице очаровательную Ясю Дегтяреву. Фото: Первый канал
«Это ты?! Да ладно!»
Это испытание абсолютно для всех. Вот, к примеру, Алиса Кожикина - триумфатор первого сезона детского «Голоса» - выходит петь перед спинами Пелагеи и Димы Билана. А ведь брал ее в команду и привел к успеху Максим Фадеев, который теперь от «Голоса» далеко-далеко. Узнать вокал девочки довольно сложно: и он другой, и она совсем уже не девочка, а взрослая 20-летняя красавица.
- Когда я услышала о новой идее проекта, сразу поняла, что это будет очень интересно - и для нас, и для зрителей, - уверяет Пелагея. - Беспроигрышный выстрел в душу и сердце! Наблюдать за позитивным процессом, когда ты точно знаешь, что дети были талантливые и остались ими, дико приятно. Потому что мне говорили: «Вот вырастешь, и талант пропадет». Были такие «добрые» люди. Поэтому, когда видишь, что дети вырастают в больших артистов, это счастье и бальзам на душу.
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Чтобы напоминать, какими они парнями (и девчонками) были, публике на плазменном экране выводят изображения детей с того самого эфира «Голоса», где они дебютировали. Распознать можно не всех. Скажем, растопившая сердца аудитории в третьем сезоне Яся Дегтярева (малышка, пережившая тяжелое ДТП, массу операций, что не могло не отразиться на внешности) уже превратилась в красавицу с косами, чем-то напоминающую Юлию Началову в молодости.
- Это ты?! Да ладно! - примерно так встречают почти каждого знакомого участника наставники. Оно и понятно: и визуально, и вокально перед ними уже совсем другие люди.
Нелегко опознать и пухлого финалиста третьего сезона Азера Насибова, который очаровывал публику не только песней, но и восточным шармом. Он теперь стройный юноша с кудрявой шевелюрой.
Пухленький мальчуган Азер Насибов превратился в стройного юношу Фото: Первый канал
Все так же не унывает победитель третьего сезона Даня Плужников: парень, страдающий псевдоахондроплазией (редкое генетическое заболевание, которое вызывает деформацию суставов и нарушение роста костей), мужественно переносит все тяготы и лишения, операции и манипуляции и продолжает писать музыку и петь. Даня пришел на костыликах, но уже без аппаратов Илизарова, в которые совсем недавно были закованы его ноги.
Сложно идентифицировать Сашу и Сережу Филиных - сыновей балетмейстера Сергея Филина. Оба приходили в «Голос» (третий и шестой сезоны) симпатичными малышами, а теперь вымахали в модельного вида рослых парней.
А у Рагды Ханиевой, финалистки первого сезона, помимо эффектной внешности, еще и внушительный список достижений. Она уже успела выступить на Олимпиаде-2014 в Сочи, выиграть шоу «Победитель», выпустила ряд клипов и песен. Теперь 21-летняя певица в общих списках ждет своей очереди. Как и Рутгер Гарехт - «маленький Сергей Безруков», который теперь уже отнюдь не маленький.
Рутгер Гарехт стал пышноволосым и невероятно серьезным. Фото: Первый канал
- Радуюсь, когда вижу, как выросли дети - и свои, и из других команд, - призналась Полина Гагарина. - Мои «птенцы Гагары» оперились, но навсегда останутся в моем сердце. Поколение у нас растет фантастическое! Когда я вижу, как быстро взрослеют дети, сразу вспоминаю, что с ними взрослею и я...
Дуэль блондинок
Противостояние заложено не только на уровне участников, но и на уровне тренеров. Никогда еще рядом друг с другом в «Голосе» не сидели Пелагея и Полина Гагарина, Дима Билан и Егор Крид. Пока наставники проходят этап притирки и обшучивают друг друга аккуратно. И все же невооруженным глазом видно - двум блондинкам в одном сезоне рядом не очень комфортно. Даже при обилии искренних улыбок. И Полина Гагарина, и Пелагея привыкли быть в центре внимания мужчин, а теперь вроде как должны за него бороться.
- Состав наставников и правда непривычный, - говорит Егор Крид. - Притираемся друг к другу. Стараюсь разбавлять атмосферу, которая иногда накаляется. Не хватает порой колкого юмора Василия Михайловича (речь, конечно же, о Басте - Ред.). Но все равно интересно. Думаю, зрителю понравится.
Конечно, на совместном фото наставники смотрятся довольно мило, рады друг друга видеть и улыбаются. Но, как в известном хите Пинк Family Portrait («Семейный портрет»), это лишь иллюзия. Обычно улыбки сохраняются до первой дележки наследства. А в случае с детским «Голосом» - талантливых артистов.
В эфир Первого канала шоу «Голос. Уже не дети» выйдет совсем скоро. Вести шоу будет Яна Чурикова.