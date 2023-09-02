Новые участники «Голоса» - в павильонах «Мосфильма» продолжаются съемки проекта

«Это ты?! Да ладно!»

Это испытание абсолютно для всех. Вот, к примеру, Алиса Кожикина - триумфатор первого сезона детского «Голоса» - выходит петь перед спинами Пелагеи и Димы Билана. А ведь брал ее в команду и привел к успеху Максим Фадеев, который теперь от «Голоса» далеко-далеко. Узнать вокал девочки довольно сложно: и он другой, и она совсем уже не девочка, а взрослая 20-летняя красавица.

- Когда я услышала о новой идее проекта, сразу поняла, что это будет очень интересно - и для нас, и для зрителей, - уверяет Пелагея. - Беспроигрышный выстрел в душу и сердце! Наблюдать за позитивным процессом, когда ты точно знаешь, что дети были талантливые и остались ими, дико приятно. Потому что мне говорили: «Вот вырастешь, и талант пропадет». Были такие «добрые» люди. Поэтому, когда видишь, что дети вырастают в больших артистов, это счастье и бальзам на душу.

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Чтобы напоминать, какими они парнями (и девчонками) были, публике на плазменном экране выводят изображения детей с того самого эфира «Голоса», где они дебютировали. Распознать можно не всех. Скажем, растопившая сердца аудитории в третьем сезоне Яся Дегтярева (малышка, пережившая тяжелое ДТП, массу операций, что не могло не отразиться на внешности) уже превратилась в красавицу с косами, чем-то напоминающую Юлию Началову в молодости.

- Это ты?! Да ладно! - примерно так встречают почти каждого знакомого участника наставники. Оно и понятно: и визуально, и вокально перед ними уже совсем другие люди.

Нелегко опознать и пухлого финалиста третьего сезона Азера Насибова, который очаровывал публику не только песней, но и восточным шармом. Он теперь стройный юноша с кудрявой шевелюрой.