Пополневшая Ольга Бузова в тугом боди оголила свой «сочный» тыл на публике: вид сзади заставил охнуть всех

Накануне Ольга выступила в Серпухове. Она приготовила пикантный образ для такого случая. Певица вышла на сцену в алом тугом боди. Она решила отказаться от юбки. Артистка на шпильках танцевала перед народом. Она оголила свои бедра. Бузова без стеснения продемонстрировала вид сзади, который оказался провокационным.

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