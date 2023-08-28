Пополневшая Ольга Бузова в тугом боди оголила свой «сочный» тыл на публике: вид сзади заставил охнуть всех

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. И хоть она заработала целое состояние, телеведущая продолжает строить карьеру. В свои 37 лет она дает концерты и снимается в популярных шоу. Артистка предпочитает всегда подчеркивать свои прелести. Она не скрывает, что ищет себе мужа, чтобы создать семью. Недавно звезда вернулась из отпуска, который провела в Турции.
Накануне Ольга выступила в Серпухове. Она приготовила пикантный образ для такого случая. Певица вышла на сцену в алом тугом боди. Она решила отказаться от юбки. Артистка на шпильках танцевала перед народом. Она оголила свои бедра. Бузова без стеснения продемонстрировала вид сзади, который оказался провокационным.
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Поклонники признались, что Ольга лишила их дара речи. Многие поразились тому, как фигура артистки стала выглядеть. «Не пойму, какая леди? На которой из одежды только трусы», «Вот это разнесло», «Прям бесподобно», «Опять без юбки», «Везде свой орех оголяет», «Нескромный наряд», «Оля, это слишком! Оденься», — стали писать в Сети.