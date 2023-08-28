Влюбленность горит в глазах: Клава Кока в алом платье блеснула пышными полушариями груди в смелом декольте

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она выпускает новые песни и дает концерты. Популярность артистки только растет. Она не перестает следить за фигурой. На публике блондинка то и дело предстает в смелых луках. А недавно она призналась, что наконец-то закрутила роман. Бойфренда звезда скрывает, но фанаты заметили изменения в ее внешности.
На этот раз Клава решила выложить новое видео. Она показала несколько настроений и чувств, которые обычно испытывают девушки: от прощения до страсти. На кадрах певица меняла наряды. Она примерила алое платье-футляр с декором в виде цветка. Наряд подчеркнул ее прелести. Кока обнажила пышные полушария груди в смелом декольте.
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Поклонники были очень впечатлены. Многие отметили, что Клава выглядит влюбленной. «Какая богиня», «Ох, вот это красотка», «Красный так идет», «Ради кого такие преображения?», «Формы аппетитные», «Просто прелесть, женственная и соблазнительная», — стали писать подписчики.