Влюбленность горит в глазах: Клава Кока в алом платье блеснула пышными полушариями груди в смелом декольте

На этот раз Клава решила выложить новое видео. Она показала несколько настроений и чувств, которые обычно испытывают девушки: от прощения до страсти. На кадрах певица меняла наряды. Она примерила алое платье-футляр с декором в виде цветка. Наряд подчеркнул ее прелести. Кока обнажила пышные полушария груди в смелом декольте.

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