Брутян вышла на прогулку с крохой-сыном Прилучного: прижала Микаэля к груди – голову сам держит, волосики отрасли

На этот раз Брутян решила поделиться умилительным видео. Она не скрывает, что малыш стал для нее настоящим счастьем. На прогулке актриса прижала кроху к своей груди. Они были одеты в наряды ультрамаринового цвета. Жена Прилучного с нежностью гладила малыша, который подрос и научился держать голову. У него отрасли темные волосы.

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