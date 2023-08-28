Брутян вышла на прогулку с крохой-сыном Прилучного: прижала Микаэля к груди – голову сам держит, волосики отрасли

Зепюр Брутян строит карьеру актрисы. Многие ее видели в фильме «Последний аксель». А в 2022 году о ней заговорили в светских кругах, так как артистка вышла замуж за Павла Прилучного, которого считали завидным женихом. Пара стала демонстрировать настоящую идиллию. А в апреле у них родился сын Микаэль. Для звезды сериала «Мажор» этот ребенок третий, а для избранницы – первый.
На этот раз Брутян решила поделиться умилительным видео. Она не скрывает, что малыш стал для нее настоящим счастьем. На прогулке актриса прижала кроху к своей груди. Они были одеты в наряды ультрамаринового цвета. Жена Прилучного с нежностью гладила малыша, который подрос и научился держать голову. У него отрасли темные волосы.
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«4 месяца назад я стала мамой самого чудесного малыша. Мое сердечко, мой мир, моя душа! Спасибо, что выбрал нас, огромное счастье быть твоими родителями», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Другие пришли в восторг от младшего сына Прилучного. «Какие милашки», «Зепюр, какая же вы женственная и нежная», «Красивая и самок главное видно, что она счастлива. Глаза не обманут», «Подрос уже», «Какой бутусик», — стали писать в Сети.