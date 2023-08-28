«Похудела везде»: 35-летняя Кристина Асмус показала, как выглядит после болезни — разделась до лифчика

Кристина Асмус уже давно стала известной персоной. Многие ее знают благодаря сериалу «Интерны». Примечательно, что после развода с Гариком Харламовым она стала чаще носить смелые наряды.

А в этом году актриса поправилась, за что ее многие критиковали. Но на днях Кристина восторженно рассказывала о съемках лирической комедии «Обе две» режиссера Владимира Котта. Ей пришлось нырять в реку, а также обливаться холодной водой. После этого звезда оказалась в больнице.