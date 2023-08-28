«Похудела везде»: 35-летняя Кристина Асмус показала, как выглядит после болезни — разделась до лифчика

Кристина Асмус уже давно стала известной персоной. Многие ее знают благодаря сериалу «Интерны». Примечательно, что после развода с Гариком Харламовым она стала чаще носить смелые наряды.
А в этом году актриса поправилась, за что ее многие критиковали. Но на днях Кристина восторженно рассказывала о съемках лирической комедии «Обе две» режиссера Владимира Котта. Ей пришлось нырять в реку, а также обливаться холодной водой. После этого звезда оказалась в больнице.
Асмус сообщила, что у нее нашли ротавирус. Два два дня пролежала в инфекционном отделении. Она рассказывала, что очень плохо себя чувствует. Но накануне актриса выложила новое фото. Она запечатлелась в нижнем белье. Все это время ее питание состояло из больничного рациона – немного риса и лекарства. Кристина призналась, что потеряла вес. На селфи она показала свои постройневшие прелести.
«Я похудела везде», – заявила артистка.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены тому, как быстро Кристина восстановилась. Напомним, что уже больше года актриса стоит отношения с Романом Евдокимовым, с которым играет в театре. Порой он снимает ее в смелых нарядах.
Звезде фильма «Хочу замуж» признавалась, что они прекрасно друг друга понимают. Фанаты даже подозревали ее в беременности, но теперь стало очевидно, что у Асмус просто было несколько лишних килограммов.