Певица Слава честно рассказала об изменах своего мужа: подробности

Семейную жизнь Славы нельзя назвать безоблачной. Зимой прошлого года она в пух и прах разругалась со своим супругом Анатолием Данилицким. Дошло до того, что пара разъехалась.

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Казалось, что брак не спасет даже общая дочь. Однако спустя некоторое время певица смягчилась и простила своего 71-летнего возлюбленного. Тогда Слава не стала делиться причиной разразившегося скандала. Она лишь упомянула о том, что виноват был муж.

Воссоединение пары прошло благополучно. После этой истории певица и миллиардер больше не давали поводов для сплетен. Очевидно, конфликт навсегда остался в прошлом. Слава окончательно успокоилась, теперь она может говорить об инциденте без истерик и слез. В одном из своих последних интервью певица призналась, что дело было в измене.

Со слов артистки, в тот роковой день она была на гастролях, а ее муж загулял в ночном клубе. Мужчина развлекался с девушками по вызову, и, конечно, Слава об этом узнала. Сейчас певица вспоминает историю со смехом, а тогда для нее это был настоящий удар.

Впрочем, это не первая измена, которую ей довелось простить. Несколькими годами ранее у Данилицкого был короткий роман. Но Слава проявила мудрость и смогла оставить этот эпизод позади.

Источник: программа «шоу Воли»