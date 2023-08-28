«Я уже делю наследство, с меня хватит!»: Ирина Хакамада заявила, что после смерти мужа больше никогда не вступит в брак

По словам Ирины Муцуовны, в тот момент она узнала, что у нее есть друзья. Они приехали к ней и до самого утра не давали поддаться печали. 25 лет политический деятель прожила с возлюбленным. От него она родила дочку Марию, у которой синдром Дауна. Однако девочка окружена любовью и вниманием, поэтому она живет насыщенной жизнью.

68-летняя Хакамада призналась, что снова связывать себя узами брака ни с кем не будет — слишком тяжело ей далась смерть супруга.

«Ни в коем случае. Я не хочу. Не-не-не! Я могу жить с кем-то, нет проблем, но никаких замуж. Я уже делю наследство, с меня хватит», — заявила она в шоу на Youtube-канале «Света вокруг света».

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И хоть писательница не исключает, что у нее будут романы, она призналась, что с ней редко находят общий язык сверстники мужчины.

«Их отпугивает все: моя харизма, татуировки, манера одеваться. Их бесит, что я общаюсь с молодежью. Как папики общаются с девочками? Якобы баба должна знать свое место. А тут все наоборот — и ее, женщину, обожают. У них предвзятое отношение к таким вещам», — высказалась Ирина Муцуовна.

Напомним, что Сиротинский скоропостижно скончался из-за проблем с сердцем в 2021 году.