Рука в руке — снова любовь: Ирина Шейк предстала на отдыхе в Италии с Брэдли Купером (фото)

Ирина Шейк уже давно стала известной персоной. Она в свои 37 лет держит себя в форме и продолжает участвовать в Неделях моды. Российская красавица в этом году обрела новую волну популярности. Она все чаще предстает на публике в смелых образах. При этом стали возникать слухи, что у звезды новый роман. И недавно она отправилась в Италию, как оказалось, в приятной компании.
На отдыхе Ирина с радостью устроила откровенную фотосессию. А потом она выложила кадр, на котором крепко держит мужскую руку. На фото модель поставила сердечки. Многие стали гадать, с кем отдыхает российская красотка. Фанаты сначала решили, что это Том Брэдли, бывший муж Жизель Бундхен, с которым Шейк не так давно видели вместе на свидании. Однако вскоре она выложила еще один снимок, показав лицо избранника.
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Ирина Шейк с возлюбленным на отдыхе. Фото: соцсети звезды
Оказалось, что это был Брэдли Купер. Актер козырнул своим спортивным телом. Многие фанаты были рады до слез, так как фото словно кричат о возобновлении романа.
Напомним, что они расстались в 2019 году, когда Ирина уже родила дочку Лею. Истинную причину размолвки никто не знает. По одной из версий, модель приревновала артиста к Леди Гаге, с которой он снимался в фильме. По другой, мама Брэдли очень властная, поэтому не дала отношениям сына развиваться дальше. Но они продолжали общаться ради наследницы и с каждым годом их отношения становились все теплее.
Брэдли Купер. Фото: соцсети звезды