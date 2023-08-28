Рука в руке — снова любовь: Ирина Шейк предстала на отдыхе в Италии с Брэдли Купером (фото)

На отдыхе Ирина с радостью устроила откровенную фотосессию. А потом она выложила кадр, на котором крепко держит мужскую руку. На фото модель поставила сердечки. Многие стали гадать, с кем отдыхает российская красотка. Фанаты сначала решили, что это Том Брэдли, бывший муж Жизель Бундхен, с которым Шейк не так давно видели вместе на свидании. Однако вскоре она выложила еще один снимок, показав лицо избранника.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».