Снятый в космосе «Вызов» вошел в топ-10 самых кассовых фильмов России за всю историю

Эффектная съемка на МКС, работа актеров и членов съемочной группы затронули сердца зрителей, которые проголосовали за этот фильм. Картина вытеснила из десятки «Зверополис» и лишь чуть-чуть уступила «Пиратам Карибского моря», которые оказались на 9-м месте.

Таким образом, был перераспределен баланс сил в рейтинге в пользу российского кинематографа. В списке оказались целых 6 наших фильмов против 4 зарубежных. Примечательно, что это случилось 27 августа – в День российского кино.

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«Вызов» собрал более 2 миллиардов рублей в прокате. Первое место заняла семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, затем идет еще один фильм Шипенко – «Холоп». А замыкает первую тройку фильм «Человек-паук: нет пути домой» Джона Уоттса.

Также в топ-10 самых кассовых фильмов попали: «Движение вверх», «Король Лев», «Мстители: финал», «Т-34», «Последний богатырь: посланник тьмы». Об этом заявили в «Фонде кино».