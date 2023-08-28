Каролина Севастьянова в мини-бикини обнажила свои аппетитные выпуклости фигуры: натянула трусики до треска

Каролина Севастьянова уже давно занимается спортом. Ей удалось стать выдающейся художественной гимнасткой. Она завоевала олимпийское золото, а потом завершила карьеру. Теперь Каролина много путешествует. Она держит себя в форме и зачастую предстает в женственных образах. А этим летом звезда нежится на солнце в Италии.
На этот раз Каролина выложила пикантный кадр. Она насладилась морской прогулкой на яхте. Гимнастка загорала в мини-бикини. Она обнажила свои роскошные формы. Чемпионка блеснула упругим декольте и изящными бедрами. Севастьянова едва прикрыла сокровенное, натянув трусики до самой талии.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Каролина. Ее осыпали комплиментами. «До чего хороша», «Какая нимфа», «Любуешься этой богиней каждый раз», «Как можно перед ней устоять?», «Ножки просто бесконечные», «Ну ни одного изъяны», «Трусики словно исчезли, какая-то ниточка», — стали писать в Сети.