Илья Резник рассказал о невероятной скупости Пугачевой

Песни, написанные Ильей Резником, когда-то сделали Аллу Пугачеву звездой: «Три счастливых дня», «Делу время», «Старинные часы»... Только вот слова похвалы поэт-песенник слышал от Примадонны нечасто.

«Она подминала под себя. И самое главное - очень сдержанно оценивала мои работы», - признался Илья Рахмиэлевич.

Вспоминая свои дружеские отношения с Аллой Борисовной, Резник не скрывает, что порой ему бывало из-за этого обидно.

«Года два назад в Севастополе меня удивил Саша Маршал. Он мне рассказал, что на какой-то пирушке встретил Аллу. Она к нему подошла и сказала: «Я очень благодарна Илье за то, что он сделал для меня», - рассказал поэт.

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Он добавил, что это вызвало у него удивление, потому что Пугачева крайне редко хвалила его творчество.