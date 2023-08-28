Илья Резник рассказал о невероятной скупости Пугачевой

Песни, написанные Ильей Резником, когда-то сделали Аллу Пугачеву звездой: «Три счастливых дня», «Делу время», «Старинные часы»... Только вот слова похвалы поэт-песенник слышал от Примадонны нечасто.
«Она подминала под себя. И самое главное - очень сдержанно оценивала мои работы», - признался Илья Рахмиэлевич.
Вспоминая свои дружеские отношения с Аллой Борисовной, Резник не скрывает, что порой ему бывало из-за этого обидно.
«Года два назад в Севастополе меня удивил Саша Маршал. Он мне рассказал, что на какой-то пирушке встретил Аллу. Она к нему подошла и сказала: «Я очень благодарна Илье за то, что он сделал для меня», - рассказал поэт.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Он добавил, что это вызвало у него удивление, потому что Пугачева крайне редко хвалила его творчество.
«Алла действительно была скупа на похвалу. Я не помню, чтобы она меня сильно хвалила. «Скупимся на любовь», вы думаете, я почему ей написал? Это жизненная композиция», - цитирует Илью Резника издание «МК».