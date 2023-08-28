«Такие большие уже пупсики мои!»: Сергей Лазарев подготовил сына и дочку к 1 Сентября — счастливые после шопинга

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он стал одним из самых популярных исполнителей в стране. Примечательно, что артист успевает растить двоих детей, рожденных от суррогатной мамы. Он недавно ездил отдыхать в Тайланд с наследниками. Сын Никита и дочка Анна посетили зоопарк и другие интересные места. Но к концу лета певец вернулся с ними в Москву.
На этот раз Сергей решил устроить шопинг. Он, как и другие родители, готовит детей к началу учебного года. Артист посвятил свободное время тому, что они закупили все необходимое для школы. В соцсети певец выложил фото, на котором Никита в джинсах и джемпере позирует верхом на игрушечной овечке. Анна в джоггерах с принтом и джинсовой куртке была рядом с братом.
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Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды
«Скоро в школу! Такие большие уже пупсики мои! Вчерашний выходной между съемками и концертами, провели с детками в подготовке к школе… ходили по магазинам и покупали все, что необходимо… Никита пойдет в 3 класс, а Анюта пока еще в детский сад… но подготовка очень серьезная», – поделился Лазарев.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дети быстро растут. «Шикарные! Просто», «Какие они милые», «И так похожи между собой. Вот что значит генетика», «Очаровательные», — стали писать в Сети.