«Такие большие уже пупсики мои!»: Сергей Лазарев подготовил сына и дочку к 1 Сентября — счастливые после шопинга

На этот раз Сергей решил устроить шопинг. Он, как и другие родители, готовит детей к началу учебного года. Артист посвятил свободное время тому, что они закупили все необходимое для школы. В соцсети певец выложил фото, на котором Никита в джинсах и джемпере позирует верхом на игрушечной овечке. Анна в джоггерах с принтом и джинсовой куртке была рядом с братом.

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