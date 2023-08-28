«Такие большие уже пупсики мои!»: Сергей Лазарев подготовил сына и дочку к 1 Сентября — счастливые после шопинга

Сергей Лазарев с сыном Никитой. Фото: соцсети звезды

Певец посвятил целый день детям после отпуска, чтобы купить все нужно для нового учебного года.

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он стал одним из самых популярных исполнителей в стране. Примечательно, что артист успевает растить двоих детей, рожденных от суррогатной мамы. Он недавно ездил отдыхать в Тайланд с наследниками. Сын Никита и дочка Анна посетили зоопарк и другие интересные места. Но к концу лета певец вернулся с ними в Москву. 

На этот раз Сергей решил устроить шопинг. Он, как и другие родители, готовит детей к началу учебного года. Артист посвятил свободное время тому, что они закупили все необходимое для школы. В соцсети певец выложил фото, на котором Никита в джинсах и джемпере позирует верхом на игрушечной овечке. Анна в джоггерах с принтом и джинсовой куртке была рядом с братом. 

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Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды

«Скоро в школу! Такие большие уже пупсики мои! Вчерашний выходной между съемками и концертами, провели с детками в подготовке к школе… ходили по магазинам и покупали все, что необходимо… Никита пойдет в 3 класс, а Анюта пока еще в детский сад… но подготовка очень серьезная», – поделился Лазарев. 

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дети быстро растут. «Шикарные! Просто», «Какие они милые», «И так похожи между собой. Вот что значит генетика», «Очаровательные», — стали писать в Сети.

 

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