«Предчувствие не обмануло»: беременная Ира Пинчук из «Дома-2» раскрыла пол второго ребенка

Бывшие участники «Дома-2», супруги Ирина Пинчук и Арай Чобанян в минувшие выходные устроили гендер-пати. Пара и их друзья узнали, ребенок какого пола появится на свет в декабре у беременной Ирины Пинчук.

А теперь будущая дважды мама рассказала об этом и своим поклонникам. В микроблоге Ирина Пинчук разместила красивое видео. Они с Араем Чобаняном и двухлетним сынишкой Давидом наблюдают за полетом воздушного шара, из которого виден баннер со словами о том, ребенок какого пола появится в семье.

«Сейчас мы узнаем, Давидик, кто у тебя будет — сестренка или братик», — говорит сыну Арай Чобанян. «Братик!» — воскликнул малыш.

И оказался прав.

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