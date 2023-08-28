Евгений Плющенко серьезно заболел: пропустил шоу «Русские сезоны» из-за того, что не смог встать с постели

В Сети появились тревожные новости о плохом самочувствии фигуриста Евгения Плющенко. Информаций поделилась его супруга Яна Рудковская. О диагнозе она умолчала, но выяснилось, что Плющенко болеет уже целых 5 дней.

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«Вчера был очень сложный день для нашей семьи. Женя сильно заболел и мы за 5 дней не смогли его поднять», — сообщила Рудковская.

Все это время врачи пыталась поставить Евгения на ноги, однако настолько ослаб, что не смог встать с постели. Поэтому в минувшие выходные вместо прославленного спортсмена в шоу «Русские сезоны» выступил его десятилетний сын Саша. Мальчик откатал совместный номер в одиночку, посвятив его своему больному отцу.

Источник: 7days.ru